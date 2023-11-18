المراسم الدولية للتطوير العمراني تطلق أحدث مشروعاتها في زايد الجديدة باستثمارات 24 مليار جنيه

أطلقت شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى مشروع (Mar Ville) أحدث مشروعاتها المتكاملة فى مدينة الشيخ زايد الجديدة، على مساحة 111 فدانًا؛ باستثمارات تربو عن 24 مليار جنيه.

وتم تصميم المخطط العام للمشروع مع المكتب العالمى «Architecture Studio» وهو مكتب فرنسى عالمى متخصص فى الهندسة المعمارية والتخطيط ولديه تاريخ غنى لأكثر من 40 سنة من تصميم مشروعات فى أوروبا والشرق الأوسط.

ويأتى إطلاق مشروع (Mar Ville) المتكامل فى إطار رؤية واستراتيجية الشركة للتنمية العمرانية التى تضع عملاءها على رأس أولوياتها، من خلال الحرص على بناء مجتمعات عمرانية متميزة توفر تجربة حياة تتسم بالفخامة والرقى والخصوصية، وتحقق لهم فى نفس الوقت أعلى عائد على الاستثمار، خاصة وأن المشروع يتميز بكونه واحدا من المشروعات المتكاملة متعددة الاستخدامات التى تحقق أعلى مستويات الرفاهية كسائر مشروعات شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى.

ويضم المشروع نوادى ومنطقة خدمات متكاملة بها فندق 4 نجوم بالإضافة إلى وحدات سكنية بإدارة عالمية، ومطاعم وكافيهات راقية ومحلات تجارية عالمية، فضلا عن مبانٍ ومكاتب إدارية ومنطقة ترفيهية. وتبلغ نسبة المساحات الخضراء والمسطحات المائية والمناظر الخلابة نحو 80% من إجمالى مساحة المشروع، حيث يضم المشروع مسطحات مائية بطول 1800 متر لتحقق إطلالة مميزة لمعظم الوحدات. وقد نجحت شركة المراسم فى خفض البصمة البنائية فى المشروع بنسبة 20% بفضل اعتمادها على أسس وتقنيات العمارة الخضراء، بما يوفر للعائلات حياة مثالية تتسم بالرفاهية والرقى والاستمتاع بطبيعة المكان الساحرة.

وتتنوع الوحدات السكنية بمشروع (Mar Ville) المتكامل ما بين شقق بمساحات تبدأ من 110 أمتار مربعة إلى 310 أمتار مربعة، وفيلات بمساحات تبدأ من 200 متر مربع. وحددت شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى موعد التسليم للمرحلة الأولى من المشروع ليكون فى غضون ثلاث سنوات ونصف حيث تضع شركة «المراسم» مواعيد التسليم للعملاء على رأس أولوياتها كعنصر رئيسى من عناصر استراتيجية الشركة ومنهجها فى كل مشروعاتها.