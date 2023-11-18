دوقة ساسكس تعرب عن سعادتها بالعودة إلى هوليوود

قالت دوقة ساسكس إنها "سعيدة" بالعودة إلى صناعة الترفيه من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها هي وزوجها الأمير هاري.



وظهرت الممثلة السابقة بمسلسل "سوتس" ميجان ماركل على السجادة الحمراء في فعالية مجلة فاريتي "باور اوف ومين" في لوس أنجلوس مساء أول الخميس، للاحتفال بإنجازات المرأة في مجال الترفيه.



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ميجان قولها إنها "فخورة حقا" بالمشروعات التي أنتجتها شركة "أركويل برودكشنز" حتى الآن، بما في ذلك المسلسل الوثائقي "هاري آند ميجان".



وقالت ميجان لمجلة فاريتي على السجادة الحمراء إنها ترغب في إنتاج "أعمال تجعل الناس يشعرون بالانتماء إلى المجتمع".



وأضافت: "لدينا الكثير من الأشياء المثيرة في القائمة".



وحضرت ميجان (42 عاما) هي وممثلاث شهيرات مثل بيلي إيليش ومارجوت روبي وكاري موليجان في الفعالية التي شهدت مشاركة الكثير من النجوم يوم الخميس.