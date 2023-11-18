سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

ومن جانبه، تابع عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس، استمرار تنظيم القوافل المتحركة والثابتة لبيع السكر للمواطنين بقرى مركز ومدينة ديرمواس بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعاونة، وتحت إشراف نواب رئيس المركز ورؤساء القرى، جرى بيع 13 طنا بالمدينة والقرى على مدار الـ48 ساعة الأخيرة.

وواصل عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس، والأجهزة المعاونة، الجهود في بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وشدد رئيس المركز، على مراعاة العدالة في توزيع السكر بجميع قرى المركز، وحسب التعداد السكاني لكل قرية.