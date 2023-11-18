سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد مكتب الصحة في جاكرتا بأن 16 من أصل 37 من المصابين بجدري القرود في جاكرتا تعافوا بعد خضوعهم للعزل.

وأفادت اليوم السبت، وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء بأن جميع المرضى رجال في الفئة العمرية (25-50 عاما)، وكانت لديهم أعراض خفيفة، وأصيبوا بالفيروس من الاتصال الجنسي.

وفي الوقت نفسه، لا يزال المرضى الـ 21 الآخرون يخضعون للعزل في المستشفيات.

في وقت سابق ، صرح القائم بأعمال رئيس مكتب الصحة في جاكرتا آني روسبيتاواتي بأن الحكومة الإقليمية أجرت عملية تتبع مع فريق خاص وشركاء.

وتم تكليف الفريق بمعالجة وتحديد موقع ومراقبة أولئك الذين كانوا على اتصال وثيق بالأشخاص المصابين بالجدري.

ورصدت المراكز الصحية المحلية في المقاطعات الفرعية الأعراض التي أظهرها الاتصال الوثيق غير الجنسي، وإذا وجدت أعراض جدري، فستتبع ذلك اختبارات معملية، بحسب أنتارا.