المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يقترح تحصيل ضريبة دولارية على كل نشاط يحصل صاحبه على عوائد بالدولار

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح على منصب رئيس الجمهورية، أنه يعد برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف جنيه خلال عام من فوزه رئيسا لجمهورية مصر العربية، دون وضع حد أقصى.



وقال خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، «الناس معذورة وعاوزة تأكل».



وأضاف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح على منصب رئيس الجمهورية، أن هناك أزمة كبيرة في الدولار والناس بدأت تشيله لأنه بيزيد أكتر من أي سلعة أخرى.



واقترح الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح على منصب رئيس الجمهورية، أن يتم إضافة ضريبة بالدولار على كل نشاط يحصل صاحبه على عوائده بالدولار.



وذكر أن أحمد عز أكبر شخص يدفع ضرائب في مصر، ويبيع منتجاته من الحديد بالدولار ويصدر بالعملة الصعبة في حين يدفع ما عليه بالدولار.





