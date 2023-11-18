عضو بالنواب: الرئيس السيسي تصدى لصفقة القرن

قال اللواء سعيد عمارة عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، إن الرئيس السيسي كان ينظر إلى المستقبل عندما كان يهتم بتسليح الجيش المصري.

وتساءل: "هل تصورتم لما لا يتم التفريط في ذرة رمل من سيناء؟، هل نسيتم دماء شهدائكم على أرض سيناء؟"، متابعًا: "إن كنتم نسيتم فلم ينسِ عبد الفتاح السيسي أرض سيناء من 2014، وهناك قوى خارجية وداخلية تصدر لنا الإحباط والخونة، الذين أشعلوا جميع الدول المجاورة لتطبيق صفقة القرن التي تصدى لها الرئيس، فقال مصر خط أحمر وتصفية فلسطين خط أحمر".

واستطرد: "هل هذا الرجل لا يستحق رد الجميل نحن لا نطلب أن تبذلوا أرواحكم في سبيل الوطن، نطالبكم فقط بالتواجد أيام الانتخابات لنثبت أن مصر داعمة لقيادتها السياسية، خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحيا مصر".