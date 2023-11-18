 قمة مجموعة العشرين الافتراضية بالهند تعتزم المضي قدما في قرارات قمة سبتمبر - بوابة الشروق
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قمة مجموعة العشرين الافتراضية بالهند تعتزم المضي قدما في قرارات قمة سبتمبر

نيودلهي (د ب أ)
نشر في: السبت 18 نوفمبر 2023 - 6:06 م | آخر تحديث: السبت 18 نوفمبر 2023 - 6:06 م

من المقرر أن تمضي قمة افتراضية لمجموعة العشرين يوم الأربعاء المقبل في النتائج الرئيسية ونقاط العمل التي تم تأكيدها في الاجتماع السنوي للمجموعة الذى عقد في سبتمبر تحت رئاسة الهند إلى جانب الخوض في تأثير الحرب الروسية الأوكرانية والحرب بين إسرائيل وحماس.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية اليوم السبت إنه من المتوقع أيضا أن تدفع القمة المقبلة من أجل التنفيذ الفعال لمختلف القرارات التي اتخذت في القمة السنوية للمجموعة في نيودلهي قبل أكثر من شهرين، وفقا لوكالة "برس تراست أوف إنديا".

وأوضحت أن المداولات التي ظهرت خلال قمة صوت الجنوب العالمي الثانية التي استضافتها الهند أمس الجمعة ستثرى أيضا المناقشات في قمة مجموعة العشرين.

وتركزت الدورة الثانية لقمة صوت الجنوب العالمي على إطلاع دول الجنوب العالمي على النتائج الرئيسية التي تم تحقيقها في مختلف اجتماعات مجموعة العشرين على مدار فترة رئاسة الهند.

وناقشت القمة التحديات التي تفرضها التطورات العالمية، وسبل الحفاظ على الزخم القائم، فيما يتعلق بالتطلع المشترك لإيجاد نظام عالمي أكثر شمولًا وتمثيلًا وتقدمًا.

وتضمنت الدورة الثانية لقمة صوت الجنوب العالمي عقد 10 جلسات. وتعقد الجلستان الافتتاحية والختامية على مستوى رؤساء الدول والحكومات برئاسة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي.

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