وزير الخارجية الكوري الجنوبي يلتقي مع نظيريه الماليزي والإندونيسي لبحث سبل التعاون

التقى وزير الخارجية الكوري الجنوبي، بارك جين مع نظيريه من كل من ماليزيا وإندونيسيا، خلال الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو، مطالبا الدولتين باهتمامهما ودعمهما لمحاولة بوسان لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم السبت أن بارك التقى مع نظيره الماليزي، زمبري عبد القادر حيث سلط الوزيران الضوء على التبادلات الثنائية النشطة، بما في ذلك اجتماع لوزيري خارجية الدولتين في مايو، وقمة ثنائية في سبتمبر، واتفقا على تعزيز العلاقات، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وطلب بارك من نظيره الماليزي، التعاون في إقامة شراكة استراتيجية بين كوريا الجنوبية ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) العام المقبل.

كما التقى بارك أيضا مع وزيرة خارجية إندونيسيا، ريتنو ليستاري مرصودي اليوم السبت، وبحث الاثنان إجراءات المتابعة لزيارة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول إلى إندونيسيا في سبتمبر المقبل.