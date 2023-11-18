تأسيس حوالي 42 ألف شركة جديدة بتمويل أجنبي في الصين خلال 10 أشهر

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أظهرت بيانات رسمية في الصين، أنه جرى تأسيس 41947 شركة جديدة بتمويل أجنبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 1ر32% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وذكرت وزارة التجارة الصينية، أنه خلال الفترة المذكورة، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني 01987 مليار يوان (حوالي 6ر137 مليار دولار أمريكي)، بانخفاض 4ر9% على أساس سنوي.

وبشكل تفصيلي، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 9ر1% على أساس سنوي ليصل إلى 44ر283 مليار يوان، حيث سجل قطاع الصناعات التحويلية في مجال التكنولوجية الفائقة زيادة بنسبة 5ر9%، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأظهرت البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر من كندا والمملكة المتحدة وفرنسا ارتفع بنسب 3ر110% و6ر94%، و90% على الترتيب.