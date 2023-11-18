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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتكليف إبراهيم عبدالعال عبده السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.