حمو بيكا: علي قدورة حر.. وعمري ما هقول إن فلوس الفن حرام

حمو بيكا: معنديش وقت أتعلم أ ب.. وقفلت 3 مطاعم

علي الدين هلال: إسرائيل لم تترك بقعة دون تنقيب وحفر على أثر يهودي يثبت هويتها

أحمد حلمي يبكي على غزة: كلنا بنموت أحياء كل يوم