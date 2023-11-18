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بقرار من رئيس الوزراء.. إبراهيم السجيني قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
محمد عنتر
نشر في: السبت 18 نوفمبر 2023 - 11:26 ص | آخر تحديث: السبت 18 نوفمبر 2023 - 11:26 ص

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتكليف إبراهيم عبدالعال عبده السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.


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