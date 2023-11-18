نتنياهو: السلطة الفلسطينية الحالية غير قادرة على تحمل المسئولية في غزة

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأخيرة الخاصة بضرورة إدارة السلطة الفلسطينية للضفة الغربية وغزة بنهاية المطاف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت: «أعتقد أن السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي غير قادرة على تحمل مسئولية في غزة بعد الحرب».

وقال إن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، يرفض بعد 43 يومًا إدانة عملية (طوفان الأقصى) التي شنتها حماس يوم 7 أكتوبر الماضي».

وزعم أن السلطة الفلسطينية الحالية تمول عناصر حماس، معقبًا: «نحن لا نستطيع أن نضع إدارة مدنية تدعم الإرهاب وتدفع له»، وفقًا لادعاءاته.

وعلى صعيد الجبهة الداخلية، أكد أن الجيش يركز على حماية الحدود الجنوبية وتحقيق الانتصار الساحق وإعادة المحتجزين، لافتًا إلى أنه يركز أيضًا على تحقيق الردع في الشمال، عبر صد الهجوم من حزب الله اللبناني.

وأكمل: «حددنا ضرورة أن يكون هناك ردع في الشمال ووجهنا ضربات لحزب الله، ويجب أن نعيد الأمن في الجنوب والشمال».