 إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيسوية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيسوية


نشر في: السبت 18 نوفمبر 2023 - 1:22 م | آخر تحديث: السبت 18 نوفمبر 2023 - 1:22 م

أصيب عشرات الطلبة المقدسيين، اليوم السبت، بحالات اختناق، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية، وأطلقت قنابل الغاز تجاه مدرسة ثانوية، والمنازل المحيطة بها، ما تسبب بإصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وتشهد بلدة العيسوية منذ مطلع الشهر الماضي مواجهات عنيفة مع الاحتلال بشكل شبه يومي، تخللها اعتقال العشرات، ونصب حاجزين على مدخلي البلدة بشكل دائم.


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