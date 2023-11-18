أجاب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عما إذا كان هناك جدول زمني بشأن إدخال الأطفال الخدج المحاصرين بمجمع الشفاء إلى مصر.

وقال في لقاء لشبكة «CNN»، مساء السبت: «للأسف الأمر ليس بأيدينا، سيارات الإسعاف تنتظر على الحدود وجاهزة لنقلهم على الفور، حتى المستشفيات مجهزة بأجهزة التنفس الصناعي والحضانات المخصصة لذلك».

وأوضح أن «مصر تنتظر من الجانب الآخر إيصالهم»، معقبًا: «الأهم من ذلك نحن جاهزون لاستقبال ١٠ مرات، ٢٠ مرة، أو حتى ٣٠ مرة أكثر من ذلك، أنشأنا ٣٧ مستشفى، ولدينا أكثر من ١١ ألف سرير ، وما يزيد عن ١٧٠٠ وحدة عناية مركزة، وأكثر من ١٥٠ سيارة إسعاف جاهزة لنقل المرضى».

وأشار إلى «اتخاذ قرار بتخصيص ونشر أكثر من ٣٨ ألف طبيب و٢٥ ألف ممرض جاهز للعمل»، مؤكدًا: «لذا مهما كانت الأرقام التي تصل من الجرحى الفلسطينيين، نحن جاهزون للتعامل معها».

ونوه أن نقل الجرحى إلى مصر ليس قرار القاهرة، مضيفًا: «هناك بالتأكيد شخص عليه أن يفحص ويعطي تصريحًا لهؤلاء المرضى من أجل الخروج من غزة إلى الأراضي المصرية، طواقمنا متاحة وجاهزة وفي انتظار وصول الحالات للتعامل معها على الفور».

وعن مسئولية إسرائيل عن ذلك، عقب: «لا معلومات لدي بشأن هذا الأمر ، ولا أستطيع أن أقول شيئًا لست متأكدًا منه، ولكن بالتأكيد هناك سلطات على الجانب الآخر لاتخاذ القرار بشأن من سيخرج وإلا لكان بإمكاننا انتظار قدوم آلاف المرضى لأن لديهم ٢٨ ألف مريض جاهزون للانتقال، بينهم ما يتراوح بين ١٠٪ إلى ٢٠٪ يحتاجون إلى تدخلات رعاية مكثفة».

https://twitter.com/cnnarabic/status/1725982208643449056?t=2yGIa_zba0pg1_vbzgpXCA&s=19