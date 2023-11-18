مسئول أوروبي: السلطة الفلسطينية أبلغتنا باستعدادها لإدارة غزة بعد الحرب

قصف على غزة- د ب أ

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن السلطة الفلسطينية الوحيدة القادرة على إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الاشتباكات الدائرة فيها حاليا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، في كلمة له خلال مؤتمر حوار المنامة في البحرين، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف أنه لم يعد بإمكان حماس الإمساك بمقاليد الأمور في غزة بعد الآن، وفق زعمه.

وتساءل قائلا: «من الذي سيتولى إدارة غزة؟ أعتقد أن السلطة الفلسطينية الوحيدة القادرة على ذلك.. كنت في رام الله، وقالوا لي إنهم مستعدون لتحمّل هذه المسئولية».

وشدد بوريل، على أهمية حل الدولتين، معتبرا أن عدم اتخاذ أي خطوات ملموسة لتنفيذ هذا الحل أدى إلى توسع نطاق الاستيطان في الضفة الغربية، ما أدى إلى تقلّص حجم الأراضي الفلسطينية باستمرار.

وتواصل إسرائيل لليوم الـ43 عدوانها الوحشي على قطاع غزة الذي تسبب حتى الآن في سقوط 12 ألف شهيد فلسطيني، من بينهم 5 آلاف طفل، و3300 امرأة، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

وأوضحت المصادر أن إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من 1270 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 3750 مفقوداً، منهم 1800 طفلٍ ما زالوا تحت الأنقاض.

كما زاد عدد الإصابات على 30 ألف حالة، وأكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.