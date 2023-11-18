السكرتير العام لمطروح يكشف حقيقة فساد الوجبة المدرسية

أجرى اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، جولة تفقدية مفاجئة لمصنع الوجبة المدرسية بالكيلو 10، ومتابعة خطوط سير الإنتاج، بدء من العجن مروراً بالفرن ثم التعبئة والتغليف، للاطمئنان على توافر جميع شروط السلامة والجودة الغذائية للمنتج، وتوفير وجبة غذائية تضم كل العناصر الغذائية اللازمة للطلاب.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تناولت موضوعات حول تضرر بعض التلاميذ من الوجبة المدرسية "البسكويت بالعجوة"، حيث تم المرور على مصنع الوجبة المدرسية بمطروح، من خلال لجنتين من التموين والصحة ومباحث التموين، للبحث في شكوي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وثبت أن العبوة الخاصة بالشكوى ليست من إنتاج مصنع المحافظة، وليست مما يتم توزيعه على طلاب المدارس، وأن الإنتاج الخاص بالمصنع إنتاج يومي مدون عليه تاريخ الإنتاج والصلاحية.

وشدد على أن لجنة من هيئة سلامة الغذاء، أجرت المرور على المصنع والاطمئنان على جودة المنتج وقد تم الثناء على إنتاجية المصنع.