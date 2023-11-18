مطالبات بإجراء تحقيق عقب زيارة مسئول من طالبان لمسجد في ألمانيا

أثار ظهور مسئول رفيع المستوى من حركة طالبان الأفغانية في مسجد بمدينة كولونيا بألمانيا غضب الحكومة الألمانية والسلطات المحلية.



وكتبت وزارة الخارجية الألمانية على حسابها الرسمي على موقع "إكس" في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة: "ندين بشدة ظهور ممثل طالبان عبدالباري عمر في كولونيا".



وذكرت الوزارة، أنها لم يتم إخطارها بتلك الزيارة، ولم يتم إصدار تأشيرة للمسئول -من إدارة الغذاء والدواء الأفغانية- قبل السفر إلى ألمانيا.



وأضافت الوزارة، "ندرس المزيد من التدابير في حوار وثيق مع السلطات الداخلية والشركاء".



ونأت منظمة "ديتيب" (الاتحاد الإسلامي التركي للشئون الدينية)، التي ينتمي إليها المسجد، بنفسها عن زيارة المسئول الأفغاني للمسجد أول أمس الخميس، موضحة أن جمعية ثقافية أفغانية محلية هي التي نظمت الفعالية بعد أن روجت لها باعتبارها فعالية دينية.



وقال فرع ديتيب في كولونيا: "خلافا للاتفاق التعاقدي، تطور الأمر إلى فعالية سياسة دُعي إليها متحدث غير معروف لنا".



وأوضحت ديتيب، أنه تم فرض حظر على دخول الجمعية الأفغانية للمسجد، وقالت: "نشعر بخيبة أمل عميقة لاستغلال ثقتنا بهذه الطريقة".



وفي المقابل، نفت الجمعية الثقافية الأفغانية رواية ديتيب لما حدث، موضحة أنه "تم تنفيذ ما يبدو أنه فعالية دينية بالإساءة إلى استخدام اسم جمعيتنا".



وبحسب بيان صادر عن الجمعية أمس الجمعة، لم تشارك الجمعية في استئجار القاعة التي أقيمت بها الفعالية، ولم يكن أحد من أعضائها بين الحضور، كما نفت الجمعية إبرام أي تعاقد مع ديتيب في هذا الشأن، مضيفة أنها حررت لذلك بلاغا بسبب الأضرار التي لحقت بسمعتها، من بين أمور أخرى.



وشددت وزارة الخارجية، على أن الحكومة الألمانية لا تعترف بحركة طالبان، وكتبت على موقع "إكس": "طالما أن حركة طالبان في أفغانستان تدهس بشكل صارخ حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والفتيات، فلن يكون هناك تطبيع مع نظام طالبان".



كما أدانت السلطات في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، حيث تقع مدينة كولونيا، ظهور مسئول طالبان في المسجد، وقال متحدث باسم مكتب الحكومة الإقليمية للولاية في تصريحات لصحيفة "كولنر شتات أنتسايجر" الصادرة في كولونيا: "قيام أعضاء منظمة متطرفة مثل طالبان بنشر أيديولوجياتهم دون تنقيتها على الأراضي الألمانية هو تصرف لا يوصف.. يجب الآن كشف ملابسات هذا الأمر".



وقالت النائبة في البرلمان الألماني المنحدرة من كولونيا، سيراب جولر، وهي عضوة أيضا في لجنة التحقيق البرلمانية في مهمة الجيش الألماني في أفغانستان، إن الزيارة أصابتها "بالذهول"، مطالبة في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية منظمة "ديتيب" بأن توضح على الفور كيف حدث هذا الأمر.