مجلس الوزراء: جهود الدولة في جذب الاستثمارات ستجعل مصر مركزا إقليميا للتصدير

كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لعدد من المصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان، صباح اليوم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن المستهدف الرئيسي من هذه الزيارة التأكيد على أولوية الصناعة ووجودها على رأس أجندة الحكومة المصرية، مؤكدا أن الدولة تتجه لتعميق الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

ولفت إلى أن الجولة التفقدية لرئيس مجلس الوزراء، أظهر حجم الاستثمارات الأجنبية الموجودة في مصر بمجال الصناعة، وباستخدام مكونات محلية وبعمالة مصرية، منوها بأن المصانع التي تفقدها اليوم 95 % منها استثمار أجنبي والشركات التي تستثمر وتضخ أموالا بمصر نتيجة جهد طويل للدولة لجذبها، وتؤكدان أن مصر جاذبة للاستثمار.

وأشار إلى أن هذه المصانع والشركات متجهة للتوسع في مصر وينظرون إليها على أنها مركز إقليمي للإنتاج والتصدير لإفريقيا ودول المنطقة، مشددا على حصول مجموعة من هذه الشركات التي تفقدها رئيس الوزراء اليوم حصلت على الرخصة الذهبية.

وذكر أن صدور الرخصة الذهبية للمستثمرين تتم عن طريق مجلس الوزراء كنوع من التسهيل، وذلك عندما تتطابق هذه المشروعات لمواصفات معينة وفقا لحجم معين وصناعة استراتيجية تتماشى مع أجندة الدولة.

ولفت إلى أن هناك تنوعا في الاستثمار الأجنبي بمصر في المجال الصناعي، وهو انعكاس واضح لجهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال التدابير التي تتخذها الدولة في هذا الشأن، عن طريق اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية الذي أصدر 22 قرارا جميعهم يصب في اتجاه تيسير الإجراءات.



