عودة خدمات شبكات الاتصالات لبعض مناطق غزة

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عادت خدمات شبكات الاتصالات في بعض مناطق قطاع غزة مساء الجمعة، حسبما أفاد مزود خدمة الاتصالات.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية «باتيل»، في بيان، إن الخطوة جاءت بعدما وفرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئ فلسطين في الشرق الأدنى «أونروا» قدرا محدودا من الوقود لتشغيل المولدات الرئيسية للشركة.

وكانت الشركة الفلسطينية - ومقرها في الضفة الغربية - قد أعلنت انهيار شبكاتها مساء الخميس.

ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية نقلا عن هيئة تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي «كوجات» التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، يمكن استخدام الوقود المورد إلى قطاع غزة لتشغيل خدمات الهاتف المحمول.

وذكرت إسرائيل في وقت سابق، أنه سيتم إدخال شاحنتين من السولار يوميا إلى غزة في المستقبل.

وكانت شبكات الاتصالات في غزة قد انهارت مرات عدة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.