إنهاء إجراءات وفاة أول مصاب فلسطيني في مستشفى العريش

أكد مصدر طبي في مستشفى العريش العام بشمال سيناء، إنهاء الإجراءات المتعلقة بوفاة أحد المصابين الفلسطينيين أثناء تلقيه العلاج في المستشفى، وينتظر أن يجري نقل الجثمان إلى معبر رفح البري.

وأعلنت المصادر الطبية، أن المصاب يدعى ممدوح خليل أبو جزر، يبلغ من العمر 59 عاما، وصل إلى مستشفى العريش من خلال معبر رفح البري؛ للعلاج من عدة إصابات في الجسد، وحجز في العناية المركزة بمستشفى العريش العام، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

جدير بالذكر أن مستشفى العريش العام بشمال سيناء، استقبل حوالي 37 مصابا فلسطينيا يجري علاجهم من خلال أطباء من 4 جامعات: "الزقازيق والمنصورة والقاهرة والأزهر"، من خلال بروتوكول طبي وقع مع مديرية الشئون الصحية بخلاف أطباء المستشفيات والمعاهد التعليمية.