رئيس حملة المرشح السيسي يعلن تجهيز قافلة ضخمة لغزة: حجمها يفوق ما يمكن تخيله

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنّ الحملة تُجهز لقافلة ضخمة لدعم الأشقاء في غزة (في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع).

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «كل يوم»، الذي يُقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «on»، مساء الجمعة، أنّ حجم التبرعات المقدمة من الكيانات والأحزاب الداعمة لصالح فلسطين تفوق ما يمكن تخليه.

وأشار إلى أنّ الحملة طالبت مؤيدي ومحبي مُرشحها بالتبرع مباشرة إلى مؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار وأن يُخطِر الحملة بذلك، لافتا إلى أنّ هذه الجهود ستتصاعد في الفترة المقبلة.



في شأن آخر، تحدث فوزي عن الحوار الوطني الذي يرأس أمانته الفنية، قائلا إنّه مع تطور الأحداث زادت أهمية الحوار، ومن هنا تكمن عبقرية الدعوة.

ولفت إلى أن موافقة الرئيس السيسي على مخرجات الحوار الوطني كانت عبارة عن شيك على بيان.

وأشار إلى تصريح الرئيس بموافقته على مخرجات الحوار الوطني طالما جرى التوافق عليها، حتى من قبل إعلانها.

