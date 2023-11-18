منتخب ألبانيا يتأهل إلى نهائيات يورو 2024

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تأهل منتخب ألبانيا بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) بعد تعادله مع مضيفه منتخب مولدوفا 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات، والتي شهدت أيضا تعادل منتخب التشيك مع مضيفه البولندي 1/1.

وأنهى منتخب ألبانيا الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه سوكول سيكاليشي في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل مولدوفا هدف التعادل عن طريق فلاديسلاف بابوهلو في الدقيقة 87.

ورفع منتخب ألبانيا رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، ليضمن بشكل رسمي التأهل ليورو 2024 التي تقام في ألمانيا.

في المقابل رفع منتخب مولدوفا رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث. وفي المباراة الثانية، تعادل منتخب التشيك مع مضيفه البولندي 1/1.

وتقدم المنتخب البولندي بهدف أحرزه جاكوب بيتروفسكي في الدقيقة 38 ، وتعادل المنتخب التشيكي بهدف سجله توماس سوسيك في الدقيقة 49.

ورفع منتخب التشيك رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، ولكنه لم يضمن التأهل بعد حيث تحسم مباراته في الجولة الأخيرة أمام مولدوفا المتأهل الثاني من هذه المجموعة رفقة منتخب ألبانيا.

في المقابل، رفع منتخب بولندا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث، ولكنه فشل في التأهل لبطولة يورو2024.