عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مع الدكتورة نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة.



وتناول الاجتماع، مناقشة الخطوات الإجرائية لإقامة أول منتدى للتراث غير المادي على أرض عروس المشاتي في مارس القادم، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والذي سيحضره نحو 20 خبيرا دوليا، والخبراء المصريين في مجال التراث غير المادي على مدار 4 أيام.



وخلال الاجتماع، الذي حضره الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، والدكتورة مرفيت السمان استشاري مدن التعلم والإبداع، ومنسق عام المنتدى، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولي، والعميد أحمد دنش مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي، وأيمن عبد المحسن مدير مشروعات إدارة الثقافة باليونسكو، ومنسق عام أنشطة المنتدى.



وقدم المحافظ، شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذي تقدمه المؤسسة لأسوان في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.



وأوضح المحافظ، أن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتي شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ، وتستكمل حاليا بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة؛ ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة، وهو الذي تحكمه الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.



وأشادت الدكتورة نوريا سانز، بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم التيسيرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعي لإنجاح فعاليات المنتدى، وتحقيق المردود الإيجابي منه.



وأكد نوريا، أن تنظيم المنتدى بأسوان يتواكب معه الاحتفال بمرور 20 عاما على اتفاقية اليونسكو للحفاظ على التراث غير المادي بما يعزز الهوية وبناء المجتمعات، وتحقيق الدعم الاقتصادي والاجتماعي لسيدات أسوان العاملات في مجال الحرف التراثية، ولاسيما أننا نتابع عن كسب اهتمام محافظة أسوان بتمكين المرأة، والحرص على تمثيل المرأة الأسوانية في المعارض والفعاليات المحلية والدولية، وبالتالي رفع قدرات النساء والفتيات اللاتي تعمل في مجالات الحرف اليدوية والإبداعية.



وأوضحت مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، أن المنتدى سيحضره داتا كاش مدير إدارة الثقافة بالمكتب الإقليمي لليونسكو.



وسيشهد تنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز فرص الابتكار والإبداع على الوجه الأكمل.