وزيرة الهجرة: عُمر الانتخابات الرئاسية ما كانت محسومة أو محسوبة

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة، إنها «تجري جولة خارجية صغيرة؛ لتشجيع كل المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات، والحرص على التواجد في أوائل الصفوف لانتخاب قيادة سياسية للدولة».



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أنها وصلت إلى مدينة جدة للتو، بعد إنهاء مجموعة من الاجتماعات مع أعضاء الجالية في مدينة الرياض.



ولفتت إلى إجراء اجتماعات في الرياض على مدار اليومين الماضيين، قائلة إن هناك إحساس مكثف من المصريين بأهمية المشاركة في الانتخابات.



وأكملت: «نناقش كل التحديات التي تواجههم، ونتحدث مع الفاعلين مع الجالية، ونؤكد على دور كل شخص لتشجيع الناس في محيطه على النزول والمشاركة».



وأوضحت أن «الانتخابات في الخارج تُجرى على مدار 3 أيام؛ تمثل إجازة أسبوعية في كل دول العالم، حتى تناسب المصريون في الخارج».



وشددت على أهمية المشاركة في الانتخابات لأن نتيجتها بمثابة تخطيط لمستقبل الأبناء والأحفاد، معقبة: «القول إن العملية بسيطة ومحسومة غير صحيح، عمر ما الانتخابات كانت محسومة أو محسوبة، ومصر مرت بانتخابات فيها الكثير من المفاجآت وكذلك دول العالم».