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حزب الله: استهدفنا موقع إسرائيلي وحققنا إصابات مباشرة

وكالات
نشر في: السبت 18 نوفمبر 2023 - 12:18 م | آخر تحديث: السبت 18 نوفمبر 2023 - 12:18 م

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، أن مقاتليه استهدفوا بالصواريخ الموجهة موقع حدب البستان العسكري الإسرائيلي وحققوا إصابات مباشرة.

وأفادت مراسلة قناة الجزيرة الإخبارية بأن صفارات الإنذار انطلقت في شتولا بالجليل الغربي.


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