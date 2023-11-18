حزب الله: استهدفنا موقع إسرائيلي وحققنا إصابات مباشرة

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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، أن مقاتليه استهدفوا بالصواريخ الموجهة موقع حدب البستان العسكري الإسرائيلي وحققوا إصابات مباشرة.
وأفادت مراسلة قناة الجزيرة الإخبارية بأن صفارات الإنذار انطلقت في شتولا بالجليل الغربي.