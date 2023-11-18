مدير منظمة الصحة العالمية يصف العدوان الإسرائيلي على غزة بـ«غير المبرر بشكل متزايد»

انتقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بشدة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، ووصفها بأنها غير مبررة بشكل متزايد.

وقال في كلمة عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة، إن الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل وقتلت 1200 شخص واحتجزت أكثر من 200 محتجز غير مبررة على الإطلاق، وفق زعمه.

وأضاف أن حجم الرد الإسرائيلي يبدو غير مبرر بشكل متزايد، متابعا: «نحن نشهد تدميرا للأرواح والممتلكات على نطاق مروع».

وتجاوزت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة 11500 شخص، فضلا عن الإصابات والمفقودين.

وقال أيضا إن العالم يشهد تدمير التحضر والنظام القائم على القواعد والثقة بين الدول، ووصف الأزمة بأنها اختبار حاسم للأمم المتحدة، وللدول الأعضاء فيها.

وأكد تيدروس أن الأمم المتحدة تأسست لتعزيز السلام، مضيفا: «إذا كنتم أيها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لن توقفوا أو لن تستطيعوا أن توقفوا حمام الدم هذا، فيجب أن نسأل: ما هي فائدة الأمم المتحدة؟».