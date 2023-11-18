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بركات: مصطفى شوبير مستقبل حراسة مصر

محمد عاطف
نشر في: السبت 18 نوفمبر 2023 - 5:00 ص | آخر تحديث: السبت 18 نوفمبر 2023 - 5:00 ص

يرى محمد بركات لاعب الأهلي السابق، أن مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأحمر، مستقبل الحراسة في مصر.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية: "الناس كانت تتحدث كثيرًا عن مصطفى شوبير، ولكن عندما لعب مع الأهلي أدركوا أننا أمام حارس مرمى مميز ومستقبل لمنتخب مصر".

وأضاف: "بلاش تحكموا على أبناء اللاعبين السابقين، دون أن يحصلوا على فرصتهم في الملعب"

وتابع: "البعض انتقد لاعبي منتخب الشباب، بسبب تواجد أبناء سيد عبد الحفيظ وخالد بيبو وعامر حسين".

وأتم: "الثلاثة من أفضل اللاعبين في مصر، وتواجدهم في منتخب الشباب بسبب إنهم يقدمون مستويات رائعة مع أنديتهم".


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