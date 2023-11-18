أعرب الفنان أحمد العوضي، عن شعوره بالفخر إزاء انتمائه إلى منطقة شعبية (عين شمس) بالقاهرة، نافيا تغيره بعد الشهرة وشعوره بالغرور، مستنكرا ذلك بقوله: «أنا كل أسبوع في بيتي القديم، غرور إيه! أنا كلي فخر بمنطقتي، قلبي لا يزال هناك».

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، عُرضت مساء الجمعة: «بيتي اللي كنت عايش فيه زمان أبرك من اللي أنا عايش فيه حاليا، ولا ربع راحة بال زمان، النهاردة لو رجعت العوضي زمان بدون النجومية هيشلوني على أكتافهم».

وأشار إلى أن ظروف العمل تحول دون عودته للإقامة في مسكنه القديم، لافتا إلى استمرار روابط الصداقة التي تجمعه بأصدقاء الطفولة إلى اليوم.

وتابع: «أصحابي حتى الآن زي ما هما بنتكلم براحتنا، أما اللي عرفتهم النهاردة علشان الوضع اللي أنا فيه مجتمع مش حقيقي».

وأوضح أن حديثه يستند إلى واقع تجربته الشخصية، قائلا: «أهل منطقتي ناس بجد حقيقية، بتتكلم معاك متعرفش في جيبك كام، أما المجتمع الثاني بيكلمك على أساس أنت في جيبك كام».