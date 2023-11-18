عضو فى حزب ماكرون: موقف فرنسا من حرب غزة لم يتغير بل بات أكثر وضوحا

قال عضو في حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن موقف باريس من الحرب في قطاع غزة لم يتغير بل "بات أكثر وضوحا".

وأضاف زيد العظم عضو حزب (النهضة) لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن ماكرون خرج بإدانة مبكرة لهجوم حركة حماس المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي، لكنه أشار إلى أنه "لا شيء يعطي إسرائيل تبريرا لاستهداف المدنيين".

وقال العظم إن حل النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل يعني إقامة دولة فلسطينية.

وتابع "الآن بدأ الموقف يتضح أكثر، وبدأت وزارة الخارجية الفرنسية تعبر عنه بشكل أوضح".

كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجاندر قد قالت إنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل، وإن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وقال العظم إن "هذه اللغة" بدأت بالظهور لأن إسرائيل قد "استفحلت في انتهاك القانون الدولي، وقامت بقصف المدنيين واستهداف المنشآت المدنية والمشافي المحمية بالقانون الدولي".

وأشار أيضا إلى الحاجة إلى تنسيق عربي فرنسي من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع تدخل أطراف أخرى في الحرب.

وقال "إذا دخلت أطراف أخرى، كإيران وحزب الله، فلا يمكن لأحد في العالم أن يتنبأ ما هي النتائج المحتملة لذلك".

وبالنسبة للعظم، فإن سبب وضوح الموقف الفرنسي الآن هو "المظاهرات الشعبية".

وقال "فرنسا تضم عربا ومسلمين يصل عددهم إلى سبعة ملايين، وقد يكونون أكثر، وهم يخرجون بالآلاف لدعم وقف إطلاق النار".