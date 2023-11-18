أردوغان يصف إسرائيل بأنها دولة إرهاب بعد زيارته لألمانيا

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جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابه الحاد ضد إسرائيل حيث وصفها بأنها "دولة إرهاب" اليوم السبت، بعد ساعات من عودته إلى بلاده من زيارته لبرلين.

وقال أردوغان، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إن الشخص المسؤول عن دولة الإرهاب هذه جعل الشعب الإسرائيلي يهتف ويثور ضده. ولهذا فنهايته قريبة".

وربط أردوغان بين الحكومات الغربية، بما فيها ألمانيا، وبين ما وصفه بـ"الكيان الصليبي الإمبريالي"، دون أن يوضح المزيد.

وشدد أردوغان: "للأسف، رأيت هذا أثناء زيارتي الليلة الماضية. ورأيت هذا في الرئيس أيضا. وفي الرجل الآخر".

والتقى الرئيس التركي بالرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير والمستشار أولاف شولتس في برلين أمس الجمعة، في أول زيارة له لألمانيا منذ حوالي أربع سنوات.