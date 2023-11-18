وائل جسار يبدأ فقرته في ليلة الدموع بمشيت خلاص وسط تفاعل كبير من الجمهور

حضر الفنان وائل جسار، على مسرح أبو بكر سالم للمشاركة في حفل "ليلة الدموع 2"، وسط حالة من الفرحة والبهجة التي أصابت الجمهور السعودي، وظلوا يصفقون عدة دقائق فور حضوره على المسرح.

وقال وائل جسار، أثناء حضوره على المسرح أن أشتاق كثيرا للجمهور السعودي، وحرص على توجيه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

وبدأ الفنان وائل جسار حفلته بأغنية "مشيت خلاص"، وسط تفاعل كبير من الجمهور وهم يرددون معه الأغنية.

وصعد وائل جسار على المسرح بعدما انتهى رامي جمال ورامي صبري وأصالة من فقراتهم الغنائية لهذا الحفل.

يذكر أن حفل ليلة الدموع الأول أقيم في 24 أغسطس الماضي 2023، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة أحمد كامل، ومسلم، وطارق الشيخ، وهيثم شاكر، وأدم، وحمادة هلال، وأحمد سعد، وتامر عاشور، وذلك تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، كما شهد الحفل العديد من المفاجآت على رأسها مشاركة المطربة شيرين عبد الوهاب ضمن فقرات الأمسية.