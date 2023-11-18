بن رمضان يغيب عن منتخب تونس أمام مالاوي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم السبت استمرار غياب محمد علي بن رمضان عن المنتخب في المباراة المقررة أمام منتخب مالاوي ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ولم يشارك لاعب نادي فرينكفاروزي المجري في مباراة أمس الجمعة على ملعب رادس أمام منتخب ساوتومي وبرينسيبي بداعي الإصابة، وقد انتهت المباراة بفوز تونس 4 / صفر.

كذلك يغيب عن المنتخب التونسي لاعب نادي ليتشي الإيطالي حمزة رفيعة الذي سجل الهدف الثالث في مباراة أمس، وذلك لأسباب عائلية، حسب ما أوضحه الاتحاد التونسي عبر صفحته بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويحل منتخب تونس ضيفا يوم الثلاثاء المقبل على منتخب مالاوي الذي استهلمبارياته في المجموعة الثامنة بالتصفيات بالفوز على منتخب ليبيريا 1 / صفر أمس الجمعة.