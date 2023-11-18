تحقيق في السماح بحضور مسئول من طالبان بمؤتمر الصحة العالمية في لاهاي

يجري التحقيق في السماح بحضور مسؤول رفيع المستوى من حركة طالبان الأفغانية خلال مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية في لاهاي الذى عقد خلال الفترة ما بين السادس والثامن من نوفمبر الجارى.

وأعلن وزير الصحة الهولندي إرنست كويبرز، اليوم السبت، على موقع إكس، تويتر سابقا، أن التحقيق جار في كيفية حدوث ذلك.

وكان عبد الباري عمر المسؤول البارز في حركة طالبان الأفغانية قد أثار غضبا بعد ظهوره في مسجد في مدينة كولونيا الألمانية يوم الخميس.

وكان وزير الصحة الهولندي التقط صورة مع المسؤول الأفغاني خلال مؤتمر منظمة الصحة العالمية، وتم تداولها عبر إكس قبل أكثر من أسبوع.

وأعرب كويبرز عن أسفه للصورة.

وقال: "بالطبع لا أريد أن أرتبط بأي شكل من الأشكال بهذا النظام الرهيب، أنا أدافع عن حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة".

وأصبح حضور عمر في المؤتمر معروفا فقط في هولندا بعد الضجة حول ظهوره في كولونيا.

وكتبت وزارة الخارجية الألمانية على إكس: "ندين بشدة ظهور ممثل طالبان عبد الباري عمر في كولونيا".

وانتقدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بشدة ظهور مسؤول حركة طالبان في المسجد بمدينة كولونيا وطلبت توضيحا بشأن الواقعة.

وفي تصريحات لوكالة (د.ب.أ)، قالت فيزر، اليوم السبت:" ظهور ممثل لطالبان في كولونيا غير مقبول تماما ويتعين إدانته بشدة"، مضيفة:" لا ينبغي لأحد أن يقدم منصة لإسلامويين متشددين في ألمانيا".

وقالت الوزيرة المنتمية لحزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إن طالبان مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتابعت: "نحن نحمي في ألمانيا العديد من اللاجئين القادمين من أفغانستان من حكم طالبان القمعي. لهذا السبب لا يوجد مكان في ألمانيا على الإطلاق لقياديي طالبان".

وأضافت فيزر أن السلطات المختصة تحقق في الواقعة بشكل مكثف وقالت إنها تنتظر من منظمة "ديتيب" (الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية)، التي ينتمي إليها المسجد "توضيحا كاملا وسريعا للغاية حول الكيفية التي أمكن بها ظهور هذا المسؤول في كولونيا".

وكانت "ديتيب" نأت بنفسها عن زيارة المسؤول الأفغاني للمسجد أول أمس الخميس، موضحة أن جمعية ثقافية أفغانية محلية هي التي نظمت الفعالية بعد أن روجت لها باعتبارها فعالية دينية. وقال فرع "ديتيب" في كولونيا: "خلافا للاتفاق التعاقدي، تطور الأمر إلى فعالية سياسة دُعي إليها متحدث غير معروف لنا".

وردت "الجمعية الثقافية الأفغانية كولونيا ميشنيش" بأنها لم تشارك في الفعالية وأن اسمها أُسِيئ استخدامه.

وكان متحدث باسم الداخلية الألمانية أفاد بأن الوزارة لم يكن لديها علم مسبق بهذا الظهور وأن كل شيء متعلق بهذا الظهور هو قيد تحقيقات جارية.