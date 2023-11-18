الرئاسة الفلسطينية: لا خيار آخر أمام إسرائيل وأمريكا إلا وقف العدوان وإنهاء الاحتلال

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

قالت الرئاسة الفلسطينية، إنه لا خيار آخر أمام إسرائيل والولايات المتحدة غير وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، موضحة أن الحلول العسكرية والأمنية أثبتت فشلها.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، اليوم السبت.

وصرح أبو ردينة: «رغم العدوان الدامي اليومي المستمر في غزة والضفة الغربية، مترافقا مع عمليات الإخلاء والتدمير لمستشفيات غزة، فإننا نعبر عن استغرابنا بأن الإدارة الأمريكية ما زالت تعرقل الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي».

وطالب الإدارة الأمريكية بـ«تحمل مسئولياتها ووقف عمليات الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني».

تابع: «ليس هناك خيار آخر لإسرائيل والإدارة الأمريكية سوى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، لأن هذه الحملة المسعورة في الأراضي الفلسطينية كافة، والهادفة إلى خلق فوضى وجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي، سوف تحرق الجميع، ولن ينجو منها أحد».

وحذر أبو ردينة من أن العدوان لن يحقق السلام والأمن لأحد، بل سيخلق وضعا لا يمكن السيطرة عليه في المنطقة بأسرها، موضحا أن الحلول العسكرية والأمنية أثبتت فشلها.

ونوه بأن الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي.

ومنذ 43 يوما يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل، فيما وصل عدد الإصابات أكثر من 30 ألف مصاب.