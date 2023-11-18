حماس ترد على مزاعم الاحتلال حول وجود آثار تدل وجود أسرى في مجمع الشفاء

ردّ أسامة حمدان القيادي بحركة حماس، على مزاعم جيش الاحتلال حول وجود آثار تدل وجود أسرى في مجمع الشفاء.



وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنّ كتائب القسام أعلنت أنها نقلت العديد من الأسرى الجرحى لديها للمستشفيات لتلقي العلاج بعد إصابة بعضهم نتيجة القصف الإسرائيلي.



وأضاف أن المقاومين خاطروا بسلامتهم الشخصية لتقديم العلاج لهؤلاء الأسرى الجرحى، وهو أكّدته الصور التي نشرتها كتائب القسام.



وخلال المؤتمر، استعرض حمدان صورة لأسير أصيب جراء القصف الإسرائيلي، ونُقل للمستشفى لتلقي العلاج، موضحا أن هذا الأسير الذي خاطر المقاومون بحياتهم من أجل سلامته هو جندي سابق في جيش الاحتلال وقتل من أبناء الشعب الفلسطيني، ثم أسس إحدى المستوطنات في غلاف غزة.



ونوه بأنه على الرغم من التاريخ الإجرامي، فإنّ هذا الأسير حصل على العلاج والدواء أملا في أن يظل حيا، وهو ما يُحسب للمقاومة وليس عليها.



ومنذ 43 يوما يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل، فيما وصل عدد الإصابات أكثر من 30 ألف مصاب، وذلك وفق الإحصاءات الصادرة حتى مساء الجمعة.