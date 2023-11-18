أمير عبد الحميد عن ثلاثي منتخب مصر المستبعد: «مفيش ذكاء»

انتقد أمير عبد الحميد حارس الأهلي السابق، ثلاثي منتخب مصر، حسين الشحات، وطارق حامد وإمام عاشور، بعد استبعادهم من معسكر منتخب مصر، قبل مواجهة سيراليون.

وكان فيتوريا مدرب المنتخب الوطني قد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة، استبعاد عاشور والشحات وطارق حامد من معسكر الفراعنة لأسباب انضباطية.

وقال عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية: "أعتقد استبعادهم من هذا المعسكر، ممكن يؤثر على مستقبلهم مع المنتخب تحت قيادة فيتوريا، ويمنعهم من المشاركة في كأس الأمم القادمة".

واختتم: "اعتراض الثلاثي لم يكن قرارًا ذكيًا، والمباراة كانت رائعة على جميع المستويات، والناس سعيدة ومازال أمامهم مباراة أخرى مع الفريق".