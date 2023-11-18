قدم الفنان تامر عاشور، دويتو غنائيا مع صديقه الفنان رامي جمال، بأغنية «أنا هاجي على نفسي»، على مسرح أبو بكر سالم في حفلة «ليلة الدموع 2»، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال رامي جمال في تصريحات له على هامش الحفل: «تامر عشرة عمري وكنا مع بعض في الكلية، وحلمنا من زمان إننا نقف الوقفة دي مع بعض، والحمدلله جه اليوم اللي نقف مع بعض هنا في السعودية».

واستقبل الجمهور تامر عاشور بالتصفيق والهتاف، ورد عليهم تامر: «قلبي بيدق»، فردّ الجمهور بالهتاف باسمه وهو على المسرح.

بعدها، اصطحب تامر عاشور جمهوره في رحلة الدموع، وقدم مجموعة من أغانيه الخاصة أبرزها «كل يوم نتلاقى«، «قولوله سماح»، «معلش».

يذكر أن حفل «ليلة الدموع» الأول أقيم في 24 أغسطس الماضي 2023، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة أحمد كامل، ومسلم، وطارق الشيخ، وهيثم شاكر، وأدم، وحمادة هلال، وأحمد سعد، وتامر عاشور، وذلك تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، كما شهد الحفل العديد من المفاجآت على رأسها مشاركة المطربة شيرين عبد الوهاب ضمن فقرات الأمسية.