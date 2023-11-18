وزير الخزانة البريطاني يعتزم تمديد إعفاءات ضريبية للفنادق والشركات الصغيرة

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يعتزم وزير الخزانة البريطاني جريمي هانت، تمديد إعفاءات ضريبية لقطاع الضيافة والشركات الصغيرة في بيانه المالي الخريفي الأسبوع المقبل، وذلك في إطار جهوده لتعزيز النمو الاقتصادي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة، يوم الجمعة، أن الوزير البريطاني ينظر في تمديد خفض نسبته 75% للضرائب على ممتلكات الشركات، وذلك للشركات العاملة في قطاع الفندقة، كان سينتهي سريانه العام المقبل.

وقال مصدر إن هانت سينظر أيضا في تمديد حماية تضع حدا أقصى لأي زيادة في الضرائب على ممتلكات الشركات بالنسبة للشركات الصغيرة عند 600 جنيه إسترليني (745 دولارا).

ولم ترد وزارة الخزانة على الفور على طلب للتعليق.

ويتعرض وزير الخزانة، لضغوط من داخل حزب المحافظين الحاكم لاستخدام البيان المالي الأسبوع المقبل لخفض الضرائب وتنشيط النمو، وفي الوقت نفسه يتجنب زيادة التضخم.