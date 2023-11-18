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بوتين: روسيا ليس لديها صراع مع المجتمع الأوروبي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
د ب أ
نشر في: السبت 18 نوفمبر 2023 - 1:11 ص | آخر تحديث: السبت 18 نوفمبر 2023 - 1:11 ص

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تبقي نافذتها على أوروبا مفتوحة رغم الأوقات الصعبة.

وأضاف في كلمة أمام منتدى ثقافي في سان بطرسبرج، الجمعة، أن روسيا لن تغلق النافذة أمام أوروبا ، حسبما أفادت وكالة تاس الرسمية للأنباء.

وتابع: «عندما يكون هناك تيار هواء ، يفكر المرء: ربما ، سيكون من المعقول إغلاق النافذة قليلا حتى لا تشعر بالبرد».

وأوضح: «لكن الطقس عندنا جيد.. نحن لا نغلق أي شيء، ليس لدينا صراع مع المجتمع الأوروبي.. وبدلا من ذلك، تمر روسيا بأوقات عصيبة مع النخبة الأوروبية«.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وعدة دول غربية فرضت عقوبات أشد على روسيا وبعض برلمانيها مع احتدام الحرب الروسية الأوكرانية.

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