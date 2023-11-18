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أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على أهمية فوز منتخب مصر غدا أمام سيراليون في ثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

قال ميدو في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»: "فوز منتخب مصر غدا على سيراليون مهم جدا، في بداية المشوار حصد الـ 6 نقاط مهم جدا"

أضاف: "في ظل زيادة عدد الأندية المُشاركة في كأس العالم عدم صعود منتخب مصر كأول المجموعة غير مقبول"

واصل: "منتخب سيراليون منتخب منظم وأفضل نسبيا من جيبوتي"

أتم: "منتخب سيراليون سيلعب على استنزاف لاعبي المنتخب الوطني بدنيا"