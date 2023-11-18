تقرير: جنود إسرائيليون يردون على فيديوهات حماس باقتحام حضانة أطفال

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ينطلق جنود إسرائيليون في إحدى المناطق السكنية المكتظة بالبنايات الفارغة تحت غطاء ناري للدبابة التي ترافقهم باستمرار ليدخلوا مبنى مهجور ويشرعوا بإطلاق النار على اللا شيء، بحسب مشاهد المقطع؛ ليروج الجيش المقطع باعتباره أقصى مشاهد الإقدام والإثارة للجنود الإسرائيليين بقطاع غزة.

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع اقتحام الجنود الإسرائيليين للفندق المهجور شمالي غزة، وحضانة أطفال في منطقة مجاورة، مع تعليق "مشاهد تحبس الأنفاس للجيش الإسرائيلي".

يأتي ذلك عقب بث عدد من المقاطع المصورة لجنود كتائب القسام إحدى فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، والتي لا يخلو أحدها من تدمير دبابة ذات 60 طنا من الوزن عن قرب أو قنص جندي إسرائيلي أو اشتباك متلاحم بالبنادق الآلية في اشتباك ضاري.

واهتم الجيش الإسرائيلي بإرفاق مقطعي الفيديو بمزاعم تخزين فصائل المقاومة للسلاح في المناطق المدنية؛ تبريرا لقصفها، إذ تضمن المقطع الخاص بحضانة الأطفال والمعروفة بحضانة "الكرمل" مشهد لصناديق قذائف آربيجي صورها جنود الجيش الإسرائيلي.

واكتفى المعلق على فيديو اقتحام الفندق المهجور بادعاء عثور الجنود على أسلحة مخبأة دون تصويرها.