تبدو عائلة أبو خضر في حالة إنهاك شديد بعد رحلة نزوح بدأت السابعة صباحا انطلاقا من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، حتى وصلت مغربا إلى خان يونس بجنوب القطاع، في محاولة لتوفير مكان أقل خطورة لأبنائها بعدما توغلت الدبابات الإسرائيلية في المدينة ووصلت إلى المجمع الطبي.

تحمل العائلة بين أيديها حقائب صغيرة تحوي بعض أمتعة أطفالها، تكاد لا تقوى على المشي والحركة، خصوصا وأنها قطعت مسافات طويلة من رحلة النزوح سيرا على الأقدام في أجواء من الخوف والرعب لازمتها طوال ساعات قطع الطريق من شمال غزة إلى جنوبها.

تجلس العائلة على الرصيف لبضع دقائق، ثم تستأنف السير لمسافة محدودة وتتوقف، ليس لأخذ قسط من الراحة والتقاط الأنفاس فحسب، ولكن أيضا لأنها لا تعرف أين تذهب بعدما حاولت اللجوء إلى مدارس قريبة لكنها جميعا أبلغتها بأنها مكتظة ولا متسع لنازحين جدد.

تتوتر العائلة، يتملكها القلق وهي تفتش عن مكان تأوي إليه، لكنها تعتبر في النهاية أن نجاحها في الانتقال من شمال غزة إلى جنوبها إنجاز في حد ذاته، خصوصا بعد ما عاشته من أوضاع قاسية وسط موت محقق كان يلاحقها إما بالقصف أو التجويع، ووسط حرمان من كل مقومات الحياة الآدمية.

خطوط الوجوم وملامح الصدمة مرسومة على الوجوه، يُفضّل معظم أفراد العائلة الصمت وعدم الحديث عن أي شيء، لكن أدهم (31 عاما) كان أكثرهم استعدادا لقص حكايات المعاناة سواء خلال فترة مكوثهم في منازلهم بحي المخابرات في شمال غرب مدينة غزة، أو عند نزوحهم لمستشفى الشفاء، وحتى قراراهم بالنزوح نهائيا إلى الجنوب.

* رعب غير مسبوق

يحكي أدهم كيف أنهم اضطروا مع اشتداد القصف الجوي لمغادرة منازلهم في الثالثة بعد منتصف الليل وسط رعب غير مسبوق. كانوا يعتقدون حينها أنهم لن يخرجوا إلا جثثا هامدة، إلى أن كتب الله لهم النجاة والوصول إلى مستشفى الشفاء.

ثم يحكي عن معاناة أخرى بدأت بمرحلة النزوح الحالية "مع غياب أي من المقومات التي يحتاجها البشر للبقاء على قيد الحياة".

يقول "في منازلنا كنا نعتقد أننا سنكون الهدف التالي للقصف من شدته واستهداف الطائرات لكل شيء في المنطقة، إضافة إلى اهتزاز المباني بشكل مخيف من القصف العنيف". وعن الأوضاع في المستشفى يقول "هناك تكدس كبير للنازحين في مساحات ضيقة، وخيمة صغيرة للغاية، والطعام شحيح، والمياه مالحة، ولا نستطيع توفير ما يقيت أبناءنا".

يبدي أدهم، الذي أتى برفقة والديه وأشقائه وعائلاتهم، خشيته على زوجته الحامل في شهرها التاسع وعلى أطفاله الثلاثة ناصر وميس ومحمد. يقول "نجونا من قصف هناك... لكن لا أحد يعلم كيف ستمضي الأيام المقبلة".

وتزايدت أعداد النازحين من مدينة غزة وشمالها نحو جنوبها خلال الأيام الأخيرة بعدما توغلت الدبابات الإسرائيلية في الأحياء الغربية من المدينة ومناطق واسعة من الشمال، فضلا عن نفاد الطعام والماء وعدم قدرة الأهالي على توفيرها، ما فاقم من معاناتهم واضطرهم إلى النزوح أملا في النجاة والحصول على الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية الخالصة.

* نعمة الوصول لمأوى

على مدخل خان يونس الرئيسي بجنوب القطاع، كانت تسير أم محمد شعت وأطفالها الثلاثة أحمد (12 عاما) وعبد الرحمن (10 أعوام) وعبد الله (5 أعوام)، في رحلة نزوح شاقة بدأتها مع بزوغ النهار، بدءا من مستشفى الشفاء الذي نزحت إليه من حي تل الهوا بجنوب غرب مدينة غزة بعد توغل الدبابات الإسرائيلية في الحي وقصفها العشوائي للمكان.

مشاعر الصدمة والفزع التي تتنازع أم محمد من هول ما رأت، تمتزج بإحساس الارتياح لوصولها إلى الجنوب أملا في الحفاظ على صغارها من القصف والهلاك.

عاشت مع عائلتها أياما قاسية بلا كهرباء ولا ماء ولا غذاء، بالكاد كانت تدبر أمرها، ومرت لحظات كان الموت أقرب فيها إليهم من الحياة إما بفعل القصف المباشر أو نتيجة نفاد الطعام، لكنها تقول إن ما يخفف من قسوة الأحداث وصولها بسلام ودون فقد أي من أطفالها.

وتواصل روايتها "ما شاهدته من استهداف للنازحين داخل مدينة غزة أو في أثناء توجههم للجنوب، جعلني أخشى أن يكون قراراي بالنزوح خاطئا إن مس أي شر أطفالي، لكن وصلنا بعد ساعات من الرعب والخوف لم نشعر بها طوال حياتنا".

وتضيف "شاهدنا الجثث الملقاة في الشوارع وبعضها تحلل منذ أيام، ورأينا أرتالا من الدبابات على طريق صلاح الدين، وسط دوي الانفجارات والقصف وحالة الرعب التي تسيطر على النازحين".

وفي رحلة السير الطويلة، ربما كانت أشد اللحظات ترهيبا لحظة الوصول قبالة تمركز الدبابات الإسرائيلية. لكنها تبدي الآن ارتياحها للوصول لمكان تأوي إليه لدى أقاربها، وتأمل في نهاية قريبة "للنكبة الجديدة التي حلت بالفلسطينيين، وبصورة تجاوزت نكبة عام 1948 بكافة التفاصيل".

* المصير المجهول

وإذا كانت أم محمد قد وجدت المأوى، فإن غالبية النازحين يظلون في حيرة وتيه.. إلى أين يمكن أن يتجهوا بعائلاتهم؟ بعضهم يقضى ساعات طويلة في الشارع قبل النزوح لأي مدرسة مهما كانت مكتظة وغير قادرة على استيعاب أعداد إضافية، وهو ما حدث مع عائلة أبو إبراهيم فلفل، النازح من حي الزيتون بمدينة غزة.

تقطعت بعائلته السبل، فاندفعت نحو إحدى المدارس رغم أن القائمين عليها أبلغوها أن الأعداد كبيرة جدا ولا متسع لأي عائلة جديدة. لكن العائلة أصرت على الدخول والمكوث.. فلا سبيل آخر لها بعد أن باءت كل محاولاتها بالعثور على مأوى بالفشل.

انتهت معاناة رحلة النزوح، لكن بدأت رحلة عناء جديدة لا تقل صعوبة عن الحياة تحت القصف والجوع. انتهت مأساة إيجاد المأوى، وبدأ تحدِِ يتمثل في القدرة على التكيف وتدبير شؤون الحياة اليومية وتوفير النزر اليسير من بعض الاحتياجات.

يقول فلفل "تركنا بيوتنا وكل ما نملك والآن نحن بلا أي شيء، نبدأ حياة نزوح ولجوء لم نتخيل حدوثها في حياتنا، وليس أمامنا سوى التكيف مع هذا الواقع رقم مرارته وقساوته.

"لا نعرف إلى أين ستتجه الأمور ومتى تنتهي الحرب. هل نحن أمام مزيد من القصف والمعاناة والنزوح أم سنقف عند هذا الحد؟ أيكتب لنا الله النجاة أم نكون قدمنا إلى حتفنا كغيرنا من النازحين؟".