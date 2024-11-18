حفل زفاف جماعي لـ1000 زوج وزوجة في إثيوبيا

تستضف إثيوبيا حفل زفاف جماعي في أديس أبابا، يجمع 1000 زوجين إثيوبيين مع 250 من نظرائهم الأفارقة، برعاية منظمة Yeshi Gabcha - التي تعني بالأمهرية "زفاف الآلاف"- ، في 26 يناير المقبل، لعرض التنوع الثقافي وثراء التقاليد الأفريقية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للحفل، أسناك أمانويل، إن الحفل يهدف لتعزيز السياحة الإثيوبية والإفريقية، عبر إحياء الملابس والمجوهرات الإثيوبية التقليدية وإبراز التراث الغني لمختلف القبائل الإثيوبية، حسب صحيفة هيرالد الإثيوبية.

وتقدر ميزانية الحفل بـ 69 مليون بر، ومن المقرر حضول كبار المسئولين الحكوميين وأسر الزوجين والجمهور الدولي، إذ توفر المنظمة الراعية للحفل، منصة للاحتفال بالثراء الثقافي لإثيوبيا مع توحيد المجتمعات المتنوعة في احتفال كبير واحد.



