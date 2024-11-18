صحة غزة: 76 شهيدا و158 إصابة جراء العدوان خلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ409 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 76 شهيدًا و158 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، إلى 43 ألفًا و922 شهيدًا، و103 آلاف و898 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف الاحتلال منازل المواطنين في مدينة غزة، وجباليا، ورفح.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة أبو ريالة في محيط شارع الجلاء غرب مدينة غزة ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضاف أن طائرة مسيرة قصفت منزلا في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة أفراد أسرتها.

وأشار إلى أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في الحي السعودي غرب مدينة رفح.