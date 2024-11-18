محافظة دمياط: استعدادات محطات الصرف الصحي في كفر سعد لمواجهة النوات الشتوية

أجرى محمد الشبراوي، رئيس مركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، جولة ميدانية شملت محطات رفع الصرف الصحي في قريتي التوفيقية وكفر الغاب.

وأوضح الشبراوي، في بيان له اليوم، أن الجولة استهدفت متابعة كفاءة العمل بالمحطات وضمان جاهزية الأطقم الفنية لتشغيلها بكفاءة. كما شملت الجولة مراجعة استعدادات المحطات لاستقبال فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار المتوقعة، خاصة في أوقات الذروة.

وأكد رئيس المدينة على أهمية التأكد من جاهزية الماكينات والمعدات الكهروميكانيكية ومراجعة قدرتها الاستيعابية، إضافة إلى ضمان توافر مصادر الكهرباء البديلة لضمان استمرارية تشغيل المحطات بكامل طاقتها في حال انقطاع التيار الكهربائي.

وشدد الشبراوي على أن هذه الخطوات الاستباقية تأتي ضمن إطار تعزيز الاستعدادات المكثفة للتعامل مع النوات الشتوية المحتملة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لأهالي مركز كفر سعد والقرى والعزب التابعة له.

يُذكر أن مركز كفر سعد يُعد أحد المراكز المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية في القرى الأكثر احتياجًا. وتركز المبادرة على تطوير مشروعات الصرف الصحي والكهرباء، ورفع كفاءة المحطات لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين.