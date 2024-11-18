رئيس وزراء ماليزيا: لن نعترف بإسرائيل مهما كانت الضغوط

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في حديث مع قناة الجزيرة، أمس، إن بلاده ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، مشددا على أن ماليزيا لن تعترف بإسرائيل تحت أي ظرف رغم التعرض لضغوط كبيرة بسبب مواقفه المعلنة ضد إسرائيل.

وقال إبراهيم: "رؤساء المكتب السياسي لحركة حماس السابقين، إسماعيل هنية ويحيى السنوار، تشبه مسيرة الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا الذي ناضل لتحرير بلاده من نظام الفصل العنصري".

وطالب رئيس الوزراء الماليزي بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة، مؤكدا أن ماليزيا تعمل حاليا على مشروع قرار لتقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف المدنيين والمستشفيات. كذلك قدمت ماليزيا طلبا لمحكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة، مؤكدة أنها ستواصل جهودها القانونية والدبلوماسية في المحافل الإقليمية والدولية كافة.

واتهم رئيس الوزراء الماليزي، أمريكا بالتواطؤ مع إسرائيل من خلال صمتها على الجرائم المستمرة في قطاع غزة والأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023.

يذكر أن ماليزيا أعلنت في ديسمبر من العام الماضي، حظر السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي ومنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من تحميل البضائع في موانئها، ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي ومبادئ الإنسانية.