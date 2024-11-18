سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتزع منتخب السودان البطاقة رقم 20 للفرق المتأهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب.

حسم صقور الجديان تأهلهم للمرة العاشرة في تاريخهم بعد تعادل سلبي أمام ضيفه أنجولا في مدينة بنغازي الليبية، ليحسم وصافة المجموعة السادسة.

ورفع المنتخب السوداني رصيده إلى 8 نقاط ليتأهل رفقة أنجولا متصدر الترتيب برصيد 14 نقطة.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة خسر منتخب غانا أمام ضيفه النيجر بنتيجة 1-2.

ولم يستفد منتخب النيجر بهذا الفوز الذي رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد غانا عند ثلاث نقاط ليتذيل المجموعة بدون تحقيق فوز واحد.

وبات منتخب السودان سادس فريق عربي يتأهل لكأس الأمم بعد كل من مصر والمغرب والجزائر وتونس وجزر القمر، والمغرب منظم البطولة.