السفير الروسي يتحدث عن أهمية انضمام مصر لتجمع بريكس

قال سفير روسيا في مصر جيورجي بوريسينكو، إن العلاقات التي تجمع الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي هي «علاقة ثقة»، مؤكدا وجود تفاهم كبير بين مصر روسيا وتعاون في إطار تجمع «بريكس».

وبحسب ما نشره موقع فضائية «روسيا اليوم»، قال بوريسينكو، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «بريكس»، تحت شعار: آفاق التعاون الاقتصادي والثقافي، المنعقد في القاهرة، إن «تنظيم بريكس يحظى بأهمية كبيرة»، مشددا على متانة العلاقات بين روسيا ومصر؛ اللتين تجمع بينهما روابط تاريخية.

وذكر السفير الروسي أن بريكس اكتسبت دولا أخرى، مضيفًا: «الآن روسيا هي من تتولى رئاستها، وأهم أولوياتها أن يكون هناك تعاون متعدد الأطراف مع كل دول المجموعة، وتوسيع دائرة الانضمام إليها».

وأشار إلى أن «انضمام مصر إلى بريكس يمكنها من الحصول على تسهيلات؛ تساعدها على تنفيذ المشروعات».

ولفت إلى أن وجود مصر ودول أخرى بالتجمع، يسمح بوجود عالم متعدد الأقطاب، كما أنه «يعطى بريكس حرية واستقلالية للدول بعيدا عن محاولات الغرب لفرض سيطرته».

وأضاف: «لا نخطط لتوسيع البريكس في الوقت الحالي، لكننا ندرس إضافة عضو أو اثنين على الأكثر وفي قمة قازان، توصلنا إلى إعطاء الحق لوجود دولة شريكة وهناك 13 مرشحا لذلك، من بينهم الجزائر».

ويعقد مؤتمر بريكس: آفاق التعاون الاقتصادي والثقافي، في البيت الروسي بالقاهرة، للتأكيد على دور التكتلات الاقتصادية في مواجهة التحديات الناتجة عن التجولات في النظام الدولي، ودور بريكس التي اكتسبت اهتماما دوليا يعود في المقام الأول إلى التأثير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المشترك للدول الأعضاء فيها ومن بينهم مصر