 مقتل 3 أشخاص على الأقل إثر انفجار بمخزن بالقرب من مدينة نابولي الإيطالية - بوابة الشروق
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مقتل 3 أشخاص على الأقل إثر انفجار بمخزن بالقرب من مدينة نابولي الإيطالية

د ب ا
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 11:20 م | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 11:20 م

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في انفجار في مخزن بالقرب من مدينة نابولي جنوب إيطاليا اليوم الاثنين، حسبما أفادت إدارة الإطفاء المحلية.

وقالت إدارة الإطفاء إن رجال الإنقاذ يبحثون عن أشخاص مفقودين محتملين تحت الأنقاض.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن العديد من الألعاب النارية كانت مخزنة في المخزن في بلدة اركولونو، على بعد كيلومترات قليلة جنوب نابولي. ولم يتضح بعد كيف حدث الانفجار.

وذكر سكان محليون أنهم سمعوا دوي انفجار قوي وأظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عمودا كثيفا من الدخان يتصاعد إلى السماء فوق مكان الانفجار، وكان يمكن رؤيته من مسافة بعيدة.

كما أظهرت صور التلفزيون الإيطالي أكواما من الركام في مكان الانفجار والعديد من رجال الإنقاذ وهم يقومون بعملهم.


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