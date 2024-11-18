مسئول أمريكي يدعو إلى وضع حزب الله تحت الضغط لوقف إطلاق النار في لبنان

قال مسئول أمريكي كبير إن الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله من شأنه أن «يرسل إشارة إلى حماس»، مفادها أن إسرائيل وشركاءها سيبذلون قصارى جهدهم؛ لتأمين اتفاق يعيد الرهائن المحتجزين في غزة.

ونقلت شبكة «CNN» عن المسئول – الذي لم تُكشف عن هويته – قوله، اليوم الاثنين: «إذا توصلنا إلى اتفاق بشأن لبنان، فسوف ننزل على حماس بقوة في محاولة للحصول على اتفاق بشأن الرهائن»، لافتًا إلى أن «إسرائيل بحاجة إلى تحويل هذا النجاح العسكري إلى نجاح استراتيجي».

وذكر أن «المنطقة وصلت إلى طريق مسدود، حيث رفضت حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يعيد الرهائن الإسرائيليين، وتعهد حزب الله بمواصلة القتال حتى تنتهي حرب إسرائيل على غزة».

وأشار إلى أنه «في حين أن الولايات المتحدة ليست مطلعة على جميع الخطط العسكرية الإسرائيلية، فإن إضعاف حزب الله يساعد في التوصل إلى اتفاق»، حسب قوله.

واعتبر المسئول الأمريكي أنه «للتوصل إلى اتفاق في لبنان، يجب وضع حزب الله تحت الضغط»، مضيفًا أن «حزب الله لا يستطيع إعادة بناء بنيته التحتية العسكرية الضخمة» عبر الحدود مع إسرائيل.

وذكر أنه «لا يوجد أي أساس للتقارير التي تزعم أن إسرائيل ستحاول تأخير التوصل إلى اتفاق»، قائلا: «لقد أكد لنا الإسرائيليون أنهم مستعدون للقيام بذلك».