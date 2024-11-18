روسيا تفرض حظرا على صادرات اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة

فرضت روسيا حظرا على توريد اليورانيوم المخصب لمحطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة، وتخطط الآن للسماح بالتصدير فقط في حالات استثنائية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، وفقا لوكالات أنباء روسية: "في الواقع، تم فرض حظر على التصدير".

وأضاف أن الخدمة الاتحادية الروسية للرقابة الفنية والرقابة على الصادرات قد تسمح باستثناءات، ولكن فقط إذا كان هذا في مصلحة موسكو.

وفي الولايات المتحدة، تحصل نحو ربع محطات الطاقة النووية على اليورانيوم المخصب من روسيا لاستخدامه كوقود.

وقد فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن حظرا على استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا هذا العام في إطار العقوبات المفروضة على موسكو. ومع ذلك، هناك استثناءات في حالة اعتماد الولايات المتحدة على الوقود النووي من روسيا.

وفي سبتمبر، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات الروسية بمراجعة القيود المفروضة على تصدير المواد الخام ذات الأهمية الاستراتيجية للبلاد، ومن بينها النيكل والتيتانيوم بالإضافة إلى اليورانيوم.